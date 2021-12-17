Dünya Sudanın batısındaki kabile çatışmalarında 199 kişi öldü
AFRİKA

Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 199 kişi öldü

Sudan Doktorlar Komitesi, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde yaşanan kabile çatışmalarında 199 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Komiteden yapılan açıklamaya göre, Batı Darfur, Orta Darfur ve Güney Darfur eyaletlerinde ekimden bu yana çıkan çatışmalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 199'a yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Sudanın batısındaki kabile çatışmalarında 199 kişi öldü
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Sudan Doktorlar Komitesi, ölü sayısının bölgedeki sağlık merkezine getirilenler üzerinden hesaplandığını aktararak güvenlik şartları nedeniyle çatışmalardan etkilenen bazı vatandaşların hastanelere ulaşmasının mümkün olmaması sebebiyle ölü sayısının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Her yıl binlerce kişi yerinden ediliyor

Birleşmiş Milletler, dün, Darfur bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle ekimden bu yana 83 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Sudanlı yetkililer, 11 Aralık’ta, Darfur’daki güvenlik sorununun çözülmesi için 3 bin kişilik bir askeri güç oluşturmayı planladıklarını açıklamıştı.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
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Aralık 2018'deki halk devrimini \"çalanlardan geri kurtarmak\" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, \"Sabırlı halk aç\", \"Tek ordu, tek halk,\" \"Hükümet feshedilsin\" sloganları attı.<br><br>
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Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz.\" dedi.<br><br>
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İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, \"Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor.\" diye konuştu.<br><br>
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Burtum, \"İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, \"Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı.\" diye konuştu.<br><br>
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Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, \"Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor.\" dedi.<br><br>
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Fadlullah, \"Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?\" diye konuştu.<br><br>
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Özgürlük ve Değişim Güçleri çatısı altındaki Misak-ı Vatani yöneticilerinden Nur Ed-Dayim Taha da basına yaptığı açıklamada, mevcut hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.<br><br>
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Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.<br><br>
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Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.<br><br>
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Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.<br><br>
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Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.
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Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin feshedilmesini istedi.

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