Sudan'ın devrik lideri Ömer Beşir'e 8 cinayet davası açıldı

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Milli Savunma Bakanlığı'dan NATO mesajı: Türkiye'nin veto hakkı vardır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO, ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür. NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır. Türkiye şantaj yapıyor ifadeleri doğru değil. Türkiye'nin veto hakkı vardır" ifadeleri kullanıldı.