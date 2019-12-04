Sudan'ın devrik lideri Ömer Beşir'e 8 cinayet davası açıldı

Davada, Beşir'in yanı sıra güvenlik görevlileri, eski iktidar partisi Ulusal Kongre liderleri ve devrik cumhurbaşkanına yakın isimler de yer alıyor.
- Sudanlı Avukatlar Demokratik Cephesi Genel Sekreteri Vail Ali Said, "Protestoculara karşı kışkırtan Beşir ve eski iktidar partisi liderlerine karşı 8 cinayet davası açtık." ifadesini kullandı.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.
- Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in, devam eden yolsuzluk davasının yanı sıra 1989'da "meşru hükümete darbe yapmak ve protestocuların ölümüne neden olmak" suçlamalarıyla da hakim karşısına çıkması bekleniyor.