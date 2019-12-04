Dünya Sudanın devrik lideri Ömer Beşire 8 cinayet davası açıldı
ORTADOĞU

Sudan'ın devrik lideri Ömer Beşir'e 8 cinayet davası açıldı

Sudan'da bir grup avukat, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir aleyhine düzenlenen ve 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolarda 'göstericileri öldürtmek' suçlamasıyla dava açtı.

Haber Merkezi AA
Ömer Beşir'in yargılaması başlamıştı.
Ömer Beşir'in yargılaması başlamıştı.

Davada, Beşir'in yanı sıra güvenlik görevlileri, eski iktidar partisi Ulusal Kongre liderleri ve devrik cumhurbaşkanına yakın isimler de yer alıyor.

  • Sudanlı Avukatlar Demokratik Cephesi Genel Sekreteri Vail Ali Said, "Protestoculara karşı kışkırtan Beşir ve eski iktidar partisi liderlerine karşı 8 cinayet davası açtık." ifadesini kullandı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ömer Beşir
Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.
  • Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in, devam eden yolsuzluk davasının yanı sıra 1989'da "meşru hükümete darbe yapmak ve protestocuların ölümüne neden olmak" suçlamalarıyla da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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