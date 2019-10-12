Dünya Suriye Milli Ordusu M4 karayolunda halka kek dağıttı
ORTADOĞU

Suriye Milli Ordusu M4 karayolunda halka kek dağıttı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna vardı. Suriye Milli Ordusu, yolu kullanan sivillere Torku kek ikramında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye Milli Ordusu stratejik M4 karayolunda.
Suriye Milli Ordusu stratejik M4 karayolunda.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat'ın 4. gününde Suriye Milli Ordusu askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.
  • Bu kapsamda harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaşıldı. Suriye Milli Ordusu, yolu kullanan sivillere Torku kek ikramında bulundu.

Sosyal medyada paylaşıyan görüntülerin altına "Dosta Torku, düşmana korku" notu yazıldı.

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