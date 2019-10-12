Suriye Milli Ordusu M4 karayolunda halka kek dağıttı

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Bolu'daki hortumda 12 ev hasar gördü

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, pazar günü etkili olan hortumda, 12 evde hasar oluştuğu ve bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "7 Ekim Pazartesi itibariyle de evleri zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin bakım ve onarımları için gerekli yardımlar belirlenerek hak sahiplerinin kullanımlarına sunulmuştur" ifadeleri yer aldı.