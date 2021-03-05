Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: Üç ölü 28 yaralı

Irak'a giden Papa'yı halayla karşıladılar

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Papa için havalimanında resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Halaylar eşliğinde Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşen Papa, daha sonra uzun bir araç konvoyuyla havalimanından ayrıldı. Papa yol boyunca kendisine sevgi gösteren Iraklıları aracının içinden selamladı.



