Dünya Suriyeye insanlık kapıları kapatıldı
ORTADOĞU

Suriye'ye insanlık kapıları kapatıldı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı. Bunun yanında Suriye'ye gönderilen insani yardımların alındığı kapıların sayısı Rusya'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye düşürüldü. Kapı sayısının azaltılmasından memnun olmayan ABD ve Çin oylamada çekimser kaldı. BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karara batılı ülkeler tepki gösterirken Rusya cephesinde ise karar zafer olarak yorumlandı. Çıkan kararla birlikte insani yardımlar Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek. Suriye ve Ürdün arasında bulunan iki yardım kapısı ise kapatılacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye indirildi.

Süre 6 ay uzatıldı

BMGK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala, uzun süren müzakerelerin ardından yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı.

Daimi üyeler çekimser

Fotoğraf: Arşiv

Karar, Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla kabul edildi ancak sınır kapıların sayılarının azaltılmasından memnun olmayan ABD ve İngiltere de oylamada çekimser kaldı. Karara 11 ülke ise destek verdi.

Suriyeli çocuğun insanlığı utandıran görüntüsü
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Suriyeli çocuğun insanlığı utandıran görüntüsü
Suriye'de Rusya ve rejime ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde Esed güçlerinin kuşatmasındaki Bustan el Kasr semtine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, bölgedeki binalar hasar gördü. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki sahra hastanelerine nakledilerek tedavi altına alındı. Enkazdan kurtarılan küçük bir çocuğun yüzündeki şaşkınlık, çaresizlik, küskünlük ve sessizlik insanlığı bir kez daha utandırdı.

Kapı sayısı yarıya düşürüldü

Fotoğraf: Arşiv

Almanya ve Belçika tarafından hazırlanan tasarıya Rusya'nın itirazları ve veto tehdidi üzerine, insani yardımların girdiği mevcut sınır kapılarının sayısı yarıya düştü.

2014 yılından beri her yıl 12 aylığına yenilenen BMGK kararı ise bu kez ancak 6 ay uzatılabildi.

Türkiye kapılarından devam edilecek

Fotoğraf: Arşiv

Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere dört sınır kapısından yapılan insani yardımlar bundan sonra sadece iki sınır kapısından gönderilebilecek. Çıkan kararla İnsani yardımlar, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek.

Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi
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Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi
Rus savaş uçakları Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah katliamı yaptığı İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aynı aileden iki çocuk, bir kadın hayatını kaybetti, üç çocuk yaralandı.

Suriye - Ürdün hattı kapatıldı

Fotoğraf: Arşiv

Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları ise yardımların girişine kapatılacak.

Ruslar 'zafer' olarak yorumladı

Rus askeri

Suriye'de yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardımların ulaştırılmasını olanak sağlayan sınır kapılarının azaltılması Batılı ülkeler tarafından eleştirilirken, karar Rusya açısından ''zafer'' olarak yorumlandı.

Ne olmuştu?

  • Rusya ve Çin geçen aralık ayında da sınır kapılarının bir yıl boyunca insani yardımların girişine açık tutulmasını veto etmiş ve sadece iki sınır kapısının 6 ay açık kalması konusunda ısrar etmişti.

İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
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İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
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