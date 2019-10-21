Sürpriz ziyaret: ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

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Türkiye'nin en mutlu şehrinde 21 yıldır trafik lambası yok

Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop’ta 21 yıldır trafik sinyalizasyon lambası yok. Trafikte ışık değil hoşgörü hakim. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, şehirde sinyalizasyon ışığı olmamasının trafiğin daha akışkan olmasını sağladığını söyledi.