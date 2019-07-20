Dünya Suudi Arabistan ABD kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı
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ABD kuvvetleri Suudi Arabistan'a giriyor

Suudi Arabistan ABD kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı. Gelecek olan asker sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Kral Selman bin Abdulaziz
ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Kral Selman bin Abdulaziz

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kral Selman, bölgenin güvenliği ve istikrarının savunulması, barışın garanti altına alınmasında ortak çalışma düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülkeye Amerikan kuvvetlerinin girişine ilişkin karara onay verdi.

Kaynak, söz konusu kararın iki ülke arasında ortak iş birliğine dayanarak alındığını, her iki ülkenin de bölgenin güvenliği ve istikrarını korumak ve güçlendirmek yönünde arzulu olduklarını kaydetti.

Haberde gelecek olan asker sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

CNN televizyonu, ABD Savunma Bakanlığından yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, ABD'nin başkent Riyad'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesinin beklendiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Newsweek dergisi Kasım 2017'de yayımladığı bir makalede, Suudi Arabistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 850'ye ulaştığını kaydetmişti.

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