Dünya Suudi Arabistanda ırkçı koronavirüs uygulaması Sosyal medya ayağa kalktı, şirket özür diledi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da ırkçı koronavirüs uygulaması: Sosyal medya ayağa kalktı, şirket özür diledi

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun, Asyalı bir çalışana el dezenfektanı kıyafeti giydirerek dolaştırması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcıların 'modern kölelik' olarak adlandırdığı ve geniş yankı uyandıran görüntüler sonrası şirket özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirket, tepki çeken uygulamasını sonlandırdığını duyurdu.
Şirket, tepki çeken uygulamasını sonlandırdığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan ve şimdiye dek 4 bin 200’ün üzerinde kişini ölümüne sebep olan koronavirüs (Covid-19) salgını, panik yaratmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle birçok Asyalı, koronavirüs taşımasa da ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalıyor. Bunun son örneği ise Suudi Arabistan'da görüldü.

Uygulama büyük tepki topladı.

Sizlere Aramco'dan hediye

  • Ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco, Dahran'da bulunan genel merkezinde tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Asyalı bir çalışanına el dezenfektanı kostümü giydirerek "Sizlere Aramco'dan bir hediye" notuyla etrafta dolaştıran şirket, ırkçı yaklaşımı nedeniyle tepki topladı.

Çalışanın, virüsün geldiği coğrafyadan olması ırkçılık suçlamalarına neden olurken, çalışanıyla adeta dalga geçen bu uygulama, modern kölelik söylentilerini de beraberinde getirdi.

Şirket, Twitter hesabında özür diledi.

Özür mesajı yayınlandı

Kısa süre içinde sosyalmedyada yayılan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran görüntüler ardından fotoğrafları kaldıran şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.

"Şirketimizin yetkili kaynaklarının resmi onayı olmadan gerçekleştirilen bu uygulama, sterilizasyonun önemine dikkat çekilmek amacıyla yapılmıştır. Herhangi bir kötü niyet taşımayan ancak bizler için de hoş olmayan görüntülere neden olan bu duruma son verilmiştir" açıklamasında bulunan Suudi şirket, kendilerine yönelen eleştirilere ise engel olamadı.
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