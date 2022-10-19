Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'yi salıverdiğini belirtti.

Hudari'nin şu anda hava yolu ile Suudi Arabistan'dan Ürdün'ün başkenti Amman'a geçtiği bilgisini veren Reşak, ayrıca Hudari ile yaptığı görüntülü konuşmasının fotoğrafını da paylaştı.

Reşak, "Kardeşim Ebu Hani (Hudari) uçakta ve morali çok iyi. Diğer tutuklu kardeşlerin de serbest kalması için dualarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün'e geçecek

Hamas yetkilileri birkaç gün önce Hudari'nin serbest bırakıldıktan sonra Ürdün'e geçmesini beklediklerini açıklamışlardı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin aylardan beri sürdürdüğü çabaları sonucu bu gelişmenin olduğuna işaret eden yetkililer, Hudari'nin Amman'da Hamaslı bazı yetkililer tarafından karşılanacağını aktarmıştı.

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Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin 8 Ağustos 2021'de Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesine yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.

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