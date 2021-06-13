Dünya Süveyş Kanalı uzaydan görüntülendi Fransız astronot paylaştı
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Süveyş Kanalı uzaydan görüntülendi: Fransız astronot paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan çekilmiş 100 fotoğraftan meydana gelen Süveyş Kanalı’nın kolaj görselini paylaştı. Pesquet, Süveyş Kanalı’nı daha önce karaya oturarak tıkayan Evergiven adlı geminin kolaj fotoğraftan görülebileceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Süveyş Kanalı uzaydan görüntülendi: Fransız astronot paylaştı
Süveyş Kanalı uzaydan görüntülendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan çekilmiş 100 fotoğraftan meydana gelen Süveyş Kanalı’nın kolaj görselini paylaştı. Pesquet, Süveyş Kanalı’nı daha önce karaya oturarak tıkayan Evergiven adlı geminin kolaj fotoğraftan görülebileceğini belirtti.

FOTOĞRAFLARDAN KOLAJ
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, ISS’ten çekilen yüksek çözünürlüklü 100 Süveyş Kanalı fotoğrafının büyük kolajda birleştirilmiş görselini paylaştı. Pesquet, görselle birlikte paylaştığı mesajında “Süveyş Kanalı, mümkün olan en yüksek yakınlaştırma ile 100 fotoğraftan bir araya getirilmiş şekilde tamamlandı. Evet, bu kolajda Evergiven'i (yana demirli) görebilirsiniz!” dedi. Evergiven adlı yük gemisi, 24 Mart’ta karaya oturmuş ve kanal trafiğini tıkayarak uzun gemi kuyrukları oluşturmuştu.

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