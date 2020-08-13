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Dünya Tabağını sünnetle cümlesine Çinliler de uydu Tabağını Temizle Kampanyası başlattılar
ASYA

'Tabağını sünnetle' cümlesine Çinliler de uydu: 'Tabağını Temizle Kampanyası' başlattılar

Çin'de, Devlet Başkanı Cinping'in ülkede israf edilen gıda miktarının 'şok edici ve üzücü' olduğunu söylemesinin ardından 'Tabağını Temizle Kampanyası' hayata geçirildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte gıda israfının "alarm" seviyesine çıktığını ve Çin'in, "gıda güvenliği konusunda kriz algısını sürdürmek" zorunda olduğunu belirtmesi üzerine ülkede "Tabağını Temizle Kampanyası" başlatıldı.

  • BBC'nin haberine göre, Şi'nin, gıda israfına son verilmesi çağrısının ardından Wuhan Yemek Servisi Endüstrisi Derneği, şehirdeki restoranlara, müşterilerine servis ettikleri yemek miktarını sınırlandırma çağrısı yaptı. Dernek, restoranlardan, "N-1" olarak adlandırılan 10 kişilik bir grubun sadece 9 tabak sipariş verebileceği bir sistem uygulamasını istedi.

Seller nedeniyle tonlarca mahsul ziyan oldu

Çin'in güney kesiminde yaz mevsiminde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller, tarlaların ve tonlarca ürünün zarar görmesine neden oldu.

  • Çin'de, 2013 yılında başlatılan "Boş Tabak Operasyonu" kampanyası, halktan ziyade yetkililer tarafından düzenlenen abartılı ziyafetleri ve resepsiyonları hedef almıştı.

WWF (Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Çin'e göre, ülkede 2015'te 17 ila 18 milyon ton civarında gıda çöpe gitti.

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