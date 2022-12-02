Dünya Tanzanya uçağına hükümetin borcundan ötürü Hollandada el konuldu
AFRİKA

Tanzanya uçağına hükümetin borcundan ötürü Hollanda'da el konuldu

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya'da bir şeker projesine yatırım yapan firmaya taahhüt edilen arazinin hükümetçe iptal edilmesi sonrası 165 milyon dolar tazminat kazanan İsveçli şirket, Hollanda mahkemesine başvurarak Tanzanya Hava Yolları'nın uçağını haczetti. Tanzanya Adalet Bakanı Eliezer Feleshi, haczi doğrulayarak kararın hukuksuz olduğunu belirtti ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarını Çözüm Merkezinin (ICSID) yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tanzanya uçağına hükümetin borcundan ötürü Hollandada el konuldu
Arşiv

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya'da bir şeker projesine yatırım yapan firmaya taahhüt edilen arazinin hükümetçe iptal edilmesi sonrası 165 milyon dolar tazminat kazanan İsveçli şirket, Hollanda mahkemesine başvurarak Tanzanya Hava Yolları'nın uçağını haczetti.

Tanzanya Adalet Bakanı Eliezer Feleshi, haczi doğrulayarak kararın hukuksuz olduğunu belirtti ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarını Çözüm Merkezinin (ICSID) yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu söyledi.

İsveçli EcoDevelopment şirketi, milyonlarca dolar yatırım yaptıkları Bagamoyo'daki şeker projesi arazisinin kendilerine verilmemesi üzerine, 2017'de ICSID'e başvurmuştu.

165 milyon dolar tazminat kazanan şirket, son olarak Hollanda mahkemesine giderek haciz işleminin başlatılmasını istemiş; mahkeme, talebi haklı bulmuştu.

Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği'nde silahlı çatışma: 4 ölü, 6 yaralı
OYNAT 00:37
Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği'nde silahlı çatışma: 4 ölü, 6 yaralı
Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Fransız Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis memuru ve bir özel güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.


Domates, muz, lahana...

Domates, muz, lahana...

​Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Rusyadan müzakere sinyali

Rusya'dan müzakere sinyali

​Kremlin: Putin Biden'la müzakereye açık ancak Rus ordusu Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

​Bir yıl kullanılmayan cep telefonları için uyarı.

Tüm zamanların en yüksek kasım ayı rakamı.

​EYT için işverene kredi desteği.

'Tarafsız haber alma özgürlüğünü garantiye aldık'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.