Dünya Tatil cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisine akın etti
ASYA

Tatil cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti

Japonya'da yılbaşı tatilinin cuma gününe denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Müslüman, cuma namazını başkentteki Tokyo Camisi'nde kıldı.

Haber Merkezi AA
Tokyo Camisi'nde cuma namazı kılındı.
Tokyo Camisi'nde cuma namazı kılındı.

Japonya'da yılbaşı tatilinin cuma gününe denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Müslüman, cuma namazını başkentteki Tokyo Camisi'nde kıldı.

YENİ YILIN İLK NAMAZI

Tokyo'daki Müslümanlar, 2021'in ilk gününde Tokyo Camisi'nde yeni yılın ilk cuma namazını eda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında, gelenlerin ateş ölçümü yapıldı, cemaate tek kullanımlık seccadeler verildi.

Sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutulan camide, cuma hutbesi Japonca, Arapça, Türkçe ve İngilizce verildi.

Cemaatin cami dışına taşması nedeniyle cuma namazı 2 kez eda edildi.

Tokyo Camisi imam hatibinin yıllık izinde olması sebebiyle namazı, Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas kıldırdı.

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