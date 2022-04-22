Teksas Polisinin sorgusunda 'reid' tekniği uyguladığı 14 çocuklu kadının idamına beş gün kaldı

Meksika asıllı ABD’li Melissa Lucio, 2 yaşındaki kızının yaşadıkları evde düşerek ölmesinin ardından Texsas Polisi tarafından gözlatına alındı ve ardından tutuklandı. Hakkında idam kararı verilen Locio'nun idam edilmesine sadece 5 gün kaldı.

Tüm dünyanın tepkisini çeken bu dava ve idam kararı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Başta Kim Kardashian olmak üzere birçok ünlü Teksas mahkemesine idamın infaz edilmemesi için çağrı yaptı.

Bir yandan da Melissa Lucio’nun davası ve idam kararına kadarki süreç ve sonrasında yaşananlar belgesel haline getirildi ve başta ABD olmak üzere birçok ülkede izlenerek dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Melissa Lucio, ikiz bebeklerine hamileydi. O tarihte en küçük çocuğu olan 2 yaşındaki Mariah merdivenlerden düştükten sonra bilincini kaybetmiş, kısa bir süre sonra ise ölmüştü.

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Polis sorgusunda 'reid' tekniği

Polisler o gece, Lucio’nun karnı burnunda bir hamile olmasını umursamadan kadını 6 saatten fazla sorguladı. ‘Reid’ tekniği adı verilen ve birçok yanlış mahkûmiyet kararına yol açan bir tekniği kullanan polisler Melissa Lucio’nun yüzüne karşı çok yakın mesafeden bağırarak ve ölen çocuğunun fotoğraflarına bakmaya zorlayarak ifade almaya çalışıyorlardı.

Polis, kadına ellerinde tüm delillerin mevcut olduğunu ve kendisini çocuğun ölümünden mahkûm edeceklerini söylediler. Sonrasında taktik değiştiren polis Melissa Lucio’ya suçunu itiraf ederse ona iyi davranılacağını ve alınacak kararların hafifleyeceğini söyledi.

Bu zorlu sorgu süreci tam da polisin istediği gibi sonuçlandı. Öz evladını kaybetmenin acısıyla yıkılan kadın neredeyse 100 kez masum olduğunu iddia ettikten sonra ‘çözüldü’ ve “Evet bu ölümden ben sorumlu olabilirim” diye mırıldandı.

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Bu sözler mahkemenin gidişatından en kritik rolü oynayan faktör oldu. Jüri kanını bu itirafı göz önünde bulundurarak suçlu buldu ve ardından da idam kararı geldi.

Masumiyeti kanıtlanamadı

27 Nisan’da idam kararı infaz edilecek ve 52 yaşındaki Lucio zehirli iğne ile hayata veda edecek. Birçok kişi masum bir annenin polisin baskı altında aldığı bir ifade yüzünden ölmek üzere olduğunu düşünüyor.

Davada ortaya konmamış ve savcıların ortaya çıkmaması için uğraştığı kanıtlara göre küçük Mariah, gerçekte dövülerek değil annesinin söylediği gibi merdivenden düşerek öldü.

Cornell Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan ve aynı zamanda Lucio’nun savunma ekibine de dahil olan Sandra Babcock bu davanın çok yanlış bir yere sürüklendiğini ve verilen idam kararının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyor.

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Çocukları sorguya alındı: O iyi bir anne

Korkunç olay yaşandığında Melissa 9 çocuk annesi bir kadındı. Melissa'nın toplamda 14 çocuğu var. Sorguya alınan çocukları annelerinin hiçbir zaman kendilerine şiddet göstermediğini ve iyi bir anne olduğunu söyleyerek kadının masum olduğunda ısrar ettiler.

Melissa’nın çocukları, kardeşleri Mariah’nın ölmeden iki gün önce evin bahçe merdivenlerinden düştüğünü; ölümünden sonra tespit edilen yaralanmaların buna bağlı olduğunu anlattı.

Tüm dünya mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.