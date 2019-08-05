Dünya Teksastaki silahlı saldırıda ölü sayısı 22ye yükseldi
AMERİKA

Teksas'taki silahlı saldırıda ölü sayısı 22'ye yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

El Paso polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasına düzenlenen saldırı nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırının son iki kurbanının, aldıkları kurşun yaralarına yenik düşerek tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısını 22, yaralı sayısını 24 olarak güncelledi.

Polis, son paylaşımından kısa süre önce, ölü sayısının 21'e çıktığını açıklamıştı.

ABD'de hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

Trump'tan "beyaz ırkçılığın" kınanması için çağrı

Trump, El Paso ve Dayton kentlerinde düzenlenen, 31 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin bu sabah Beyaz Saray'da basın açıklaması düzenlemiş ve ülkedeki "esnek" silah yasalarına vurgu yaparak, silah satışında daha sıkı geçmiş sorgulaması öngören bir yasa istediğini belirtmişti.

Trump, ayrıca benzer saldırılar düzenleyen saldırganların hızla idam edilmesi için kongreye yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdiğini kaydetmişti.

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Diğer yandan, El Paso saldırganının saldırı öncesinde sosyal medya hesabından ırkçı söylemler içeren manifesto yayımlamasına dikkati çeken Trump, "Milletimiz tek bir ses olarak, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor." demişti.

Trump'ın yorumuna tepki

Öte yandan saldırılara ilişkin dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların "nefret içerikli ve korkakça işlenmiş olduğunu" ve bu tür eylemlerin son bulması için elinden geleni yapacağını söylemişti.

Ancak Trump'ın, açıklama sırasında saldırganları "akli dengesi yerinde olmayan bireyler" olarak nitelendirmesi, ülke genelinde tepkiye neden olmuştu.

"Bu saldırıyı terörizm dosyası olarak görüyoruz"

ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi John Bash de saldırının faili Patrick Crusius için federal nefret ve silahlı eylem suçu kapsamında idam cezası isteyeceklerini açıklamıştı.

Bash, "Bu saldırıyı terör dosyası olarak görüyoruz. Bu yüzden teröristlere ne yapıyorsak Crusius için de aynısını yapacak ve adaleti sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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