Tel Abyad ve Rasul Ayn'ın çevresi terörden arındırıldı - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

Harekatın 2. günü saat 15.00 itibariyle

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.Şehrin doğu ve batı kanadı terörden arındırıldı.

Sınır ötesindeki terörden arındırılmış bölgelerin kısa sürede birleşmesi ve şehir merkezlerini de kapsaması planlanıyor.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 109

İşte güncel harita