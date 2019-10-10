Dünya Tel Abyad ve Rasul Aynın çevresi terörden arındırıldı - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad ve Rasul Ayn'ın çevresi terörden arındırıldı - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PYD işgali altındaki çok sayıda noktada denetim sağlandı. Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.Şehrin doğu ve batı kanadı terörden arındırıldı. yenisafak.com 24 saatlik ilerleyişin haritasını çıkardı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.
Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

Harekatın 2. günü saat 15.00 itibariyle

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.Şehrin doğu ve batı kanadı terörden arındırıldı.

Sınır ötesindeki terörden arındırılmış bölgelerin kısa sürede birleşmesi ve şehir merkezlerini de kapsaması planlanıyor.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 109

İşte güncel harita

  • Harekatın 2. günü saat 11.20 itibariyle
  • Tel Abyad'ın doğu kesimlerinde stratejik noktalarda denetim sağlandı. Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.
Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
Silahları bırakarak kaçtılar

Silahları bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
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