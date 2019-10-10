Tel Abyad ve Rasul Ayn'ın çevresi terörden arındırıldı - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
Harekatın 2. günü saat 15.00 itibariyle
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.Şehrin doğu ve batı kanadı terörden arındırıldı.
Sınır ötesindeki terörden arındırılmış bölgelerin kısa sürede birleşmesi ve şehir merkezlerini de kapsaması planlanıyor.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 109
İşte güncel harita
- Harekatın 2. günü saat 11.20 itibariyle
- Tel Abyad'ın doğu kesimlerinde stratejik noktalarda denetim sağlandı. Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.