TİKA'dan Gazze'ye 1 milyon dolarlık acil yardım

TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, hem Türkiye'nin Gazze'ye yapacağı 1 milyon dolarlık acil yardım hem de TİKA'nın Filistin'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye ve dünyada infial yarattığını belirten Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin Gazze'ye 1 milyon dolarlık acil yardımda bulunmasının kararlaştırıldığını ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun bu bilgiyi basınla paylaştığını dile getirerek yapılacak yardımın Gazze'de yaşayan Filistinliler için önemine dikkat çekti.

Korkmaz, yapılacak acil yardım kapsamında Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayan 12 bin aileye ramazan ayı boyunca yetecek gıda kolisi dağıtımı, Gazze'nin her gün farklı bölgesinde bin aileye iftar öncesi sıcak yemek dağıtımının yanı sıra şehirdeki hastanelere 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulunulacağını belirtti.

Gıda yardımı için tüm hazırlıkların yapıldığını ve ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere bu yardımın yapılacağını belirten Korkmaz, İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle Gazze şeridinde ilaç ve tıbbi malzeme temininde zorlandıklarını belirtti.

Korkmaz, Gazze'deki piyasada şu anda ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının sadece yüzde 10'luk kısmını karşılayacak ürün bulunduğunu bu nedenle de TİKA'nın yapacağı ilaç ve tıbbi malzeme yardımını 8 ila 12 hafta arasında ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

İsrail işgali ve Filistin'in kendi içinde bölünmüşlüğü yüzünden bu ülkenin kendine has koşulları olduğunu dile getiren Korkmaz, TİKA'nın 2005'ten bu yana bölgede hizmet vermesi nedeniyle belli bir birikime sahip olduğunu ancak zaman zaman aşamadığı engeller olduğunu dile getirdi.

TİKA Filistin Programı Koordinatörü Korkmaz, bu engellerin başında 10 yılı aşkındır Gazze'de devam eden İsrail'in kara, hava ve denizden uyguladığı gayriinsani ablukanın olduğunu ve işgalin şehre yapılacak yardımları zorlaştırdığını ifade etti.

"TİKA'nın Filistin'de çok büyük bir itibarı var"

TİKA'nın Filistindeki faaliyetlerine de değinen Bülent Korkmaz, ajansın 2005'ten bu yana Filistin'de hem sosyal hizmetler hem de ticari hayatın canlandırılması için 500'e yakın projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Korkmaz, TİKA'nın hayata geçirdiği projeleri Filistin halkıyla istişare ederek gerçekleştirdiklerini ve bu sayede Filistin halkının ihtiyaçlarına bir nebze de olsa cevap verildiğini kaydetti.

TİKA'nın Filistin halkının ihtiyaçlarının tespiti ve doğrudan insan hayatına etki eden proje üretimi becerisi sayesinde sembol haline geldiğini ifade eden Korkmaz, "Hem sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, hem de Türk halkının Filistin davasına verdiği destek sayesinde TİKA'nın Filistin'de çok büyük bir itibarı var." diye konuştu.

TİKA Filistin'deki projelerine devam ediyor

TİKA'nın Filistin'de yeni projeleri gerçekleştirmek için çalışmalara devam ettiğini kaydeden Bülent Korkmaz, ajansın hem Filistinlilerin hayat standartlarını artıracak hem de işsizliğin azalmasına az da olsa katkı sağlayacak yeni projeler inşa etmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Korkmaz, TİKA'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha şehrinde oteli ve restoranı bulunan uygulamalı bir turizm meslek lisesinin yanı sıra, günde en fazla 6 saat elektrik verilebilen Gazze'de 24 ayrı kamu kurumuna güneş enerjisi sistemi kuracaklarını ifade etti.

Gazze'ye kuracakları güneş enerji sistemlerinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Korkmaz, proje kapsamında elektrik kesintileri nedeniyle günün belirli saatlerinde hizmet veren arıtma tesisleri ve su kuyularına kurulacak güneş enerjisi sistemleri sayesinde Gazzelilerin temiz içme suyuna kavuşması ve kirli sular nedeniyle yaşanan hastalıkların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Amacımız Filistin'in direnişini artırmak

TİKA'nın Filistin'de yaptığı projelerle hem Filistin devletinin idari alt yapılarını güçlendirdiğini hem de Filistinlilerin anlık ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler gerçekleştirdiğini belirten Korkmaz, "Burada yaptığımız faaliyetlerle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen Filistin Devletinin kendi ayakları üzerine durmasını amaçlıyoruz. Bu da Filistin'in işgale karşı direnişini artırıyor" diye konuştu.

Ajans olarak Kudüs'ün var olan kimliğinin korunması amacıyla başta Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı "Eski Şehir" olmak üzere Filistinlilerin yaşantılarına devam etmelerini sağlanmasına katkı sunacak çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Korkmaz, TİKA'nın tüm projelerinde bu hassasiyetin gözetildiğine vurgu yaptı.