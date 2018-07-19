Dünya TIMEdan Helsinki sonrası Trump-Putin kapağı
AMERİKA

TIME'dan Helsinki sonrası 'Trump-Putin' kapağı

Dünyaca ünlü Amerikan TIME dergisi, 30 Ağustos’ta raflara çıkacak yayınında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Helsinki’de gerçekleşen Zirvesini kapağına taşıdı.

Haber Merkezi Diğer
TIME dergisinin Ağustos kapağı
TIME dergisinin Ağustos kapağı

Dünyanın önde gelen haber dergilerinden TIME, 30 Ağustos 'ta raflara çıkacak sayısının kapağını kamuoyuyla paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili kendi istihbarat servisi yerine Rusya'nın yanında yer alıp Vladimir Putin'e destek çıkmasına ABD'den sert eleştiriler gelmişti.

Basın tarihinin en ikonik kapaklarına imza atan TIME dergisi ise Helsinki Krizini Ağustos ayının piyasaya çıkacak edisyonun kapağına paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hem Demokrat Partiden hem de Cumhuriyetçi Partiden çok sert sözlerle eleştirilmişti.

'Trump, Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli'

Trump dün Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, Amerikan istihbarat teşkilatlarının aksine, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir sebep olmadığını söylemişti.

Bu sözlere tepki gösteren Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını söyledi ve "Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli" dedi.

Cumhuriyetçi senatör John McCain ise şu ifadeleri kullandı:

Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı

İki ülke arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar kötü durumda olduğunu dile getiren Trump, "Bunun birkaç saattir değiştiğini düşünüyorum." dedi.

İleride Putin ile daha sık görüleceklerinden emin olduğunu söyleyen Trump, görüşmede Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaların gündeme geldiğini belirtse de Moskova'yı bundan dolayı kınamaktan kaçındı.

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