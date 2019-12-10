Dünya TIR şoförleri mülteci krizini böyle çözdü
AVRUPA

TIR şoförleri mülteci krizini böyle çözdü

Türk TIR şoförleri Sırbistan’dan Hırvatistan’a geçerken mola yerinde dorselerine gizlice binen mülteciler yüzünden 4-7 bin Euro ceza ödeyince ilginç çözüm buldu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Sırbistan’a 2 karbondioksit ölçüm cihazı hibe etti. Böylece TIR’lar Hırvatistan’a geçmeden kaçak göçmen kontrolü yapılmaya başlandı. Karbon değerinin yüksek çıkması halinde araç detaylı incelemeden geçiriliyor. Sırbistan makamları da ceza kesmeden mültecileri indiriyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kaçak sığınmacılar nedeniyle Türk TIR şoförleri binlerce avro ceza ödedi.
Kaçak sığınmacılar nedeniyle Türk TIR şoförleri binlerce avro ceza ödedi.

Türkiye’nin AB’ye gerçekleştirdiği taşımacılıkta ana güzergahlardan Hırvatistan, Türk taşımacıların son yıllarda kaçak göçmen sorunları ile en fazla karşı karşılaştığı ülke oldu. Hırvatistan-Sırbistan arasında bulunan Batrovci Sınır Kapısı’na 10 kilometre mesafede bir göçmen kampının bulunması ise Türk şoförlerin kaçak yolcu sıkıntısını daha da katladı.

ŞOFÖRÜN HABERİ OLMADAN BİNİYORLAR

Sığınmacıların sınır kapısı kontrolleri nedeniyle oluşan uzun TIR kuyruklarından ya da şoförlerin dinlenme noktalarında mola vermelerinden faydalanarak araçların branda veya halatını keserek kasalara saklanıyordu. Sürücülerin bilgisi dışında gerçekleşen bu durum nedeni ile Hırvat makamları araç başı 4 bin ile 7 bin avro cezai işlem uyguluyordu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yaşanan soruna çözüm bulmak için Hırvatistan makamları ile temasa geçti. Temaslarda ana gündemi bu nedenle firmaların Hırvatistan’da uğradığı cezai işlemler oluşturdu.

KAÇAKLARA KARŞI HİBE CİHAZ

Sorunun Sırbistan ayağı için de aranan çözüm iki adet karbondioksit ölçüm cihazının hibe edilmesiyle bulundu. Cihazlarla araçların Hırvatistan sınırına geçmeden kaçak göçmen kontrolü yapılmasına imkan sağlandı. Kontrollerde araçta kaçak göçmen bulunması durumunda Sırbistan makamları hiçbir ceza uygulamadan göçmenleri araçtan çıkarıyor. Bu sayede Hırvatistan’da araçta göçmen çıkması durumunda göçmen başına 4 bin-6 bin avro cezai işlem uygulamasının da önemli ölçüde önüne geçildi.

KARBON DEĞERİNİ TESPİT EDİYOR

  • Karbondioksit tespit cihazı, Türkiye’nin de gümrük ve sınırlarında göçmen kaçakçılığı ile mücadelede sıklıkla faydalandığı cihazların başında geliyor. Cihaz, TIR içerisindeki karbon değerinin ne kadar olduğunu tespit ediyor. Ölçüm sonucunda, dorse içerisindeki karbon değeri yüksek tespit edilirse araçta insan olduğu değerlendiriliyor ve detaylı inceleme yapılıyor.

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