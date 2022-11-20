Dünya Tokayev Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz
ASYA

Tokayev: Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kendisinin de adaylar arasında bulunduğu erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tokayev: Ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Kazakistan’da erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’daki Öğrenciler Sarayı’nda kurulan sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tokayev, seçim gününü tarihi bir gün olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, kapsamlı hedefler belirlediklerine işaret ederek, "Biz ülkemizin aydın geleceği için oy veriyoruz. Bu yıl zordu, ancak halkımız birleşti ve tüm zorlukların üstesinden geldi" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, siyasi reformların yapıldığını ve gelecekte de bu çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Seçime katılım oranı yüzde 62.34

Merkez Seçim Komisyonu’nun paylaştığı verilere göre, yerel saatle 16.05 itibarıyla seçimlere katılım oranı yüzde 62.34 oldu. Oy verme işleminin 20.00’da sona ermesinin ardından ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Seçimlerde 6 aday yarışıyor

Siyasi partiler ve derneklerin cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkına sahip olduğu ülkede, söz konusu parti ve dernekler kendi üyeleri olmayanları da aday gösterebiliyor. Seçimlerde 69 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nden Karakat Abden (48), Ulusal Sosyal Demokrat Partisi adayı Nurlan Auyesbayev (65), Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev (68), Amanat Sendikalar Birliği adayı Meyram Kajıken (61) ve “Kazak Anneleri Gelenek Yolunda” adlı derneğin adayı Saltanat Tursınbekova (56) olmak üzere toplam 6 aday yarışıyor. İktidar partisi Amanat dahil bir dizi partinin bir araya gelerek kurduğu “Halk Koalisyonu” adına aday gösterilen Cumhurbaşkanı Tokayev, ocak ayında yaşanan olaylarının ardından “Yeni Kazakistan’ı inşa edeceğiz” sloganıyla başlattığı siyasi reformlarıyla favori isim olarak öne çıkıyor. Adaylar arasında iş adamı, hukukçu ve kamu çalışanları da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 1 Eylül’deki halka sesleniş konuşmasında erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını önermiş, 21 Eylül’de seçimin 20 Kasım’da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma birden
DÜNYA
Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma birden

Kazakistan'da seçim günü darbe planlayan suç örgütüne yönelik operasyonun görüntüleri yayımlandı
OYNAT 00:31
Kazakistan'da seçim günü darbe planlayan suç örgütüne yönelik operasyonun görüntüleri yayımlandı
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (Ulusal İstihbarat Teşkilatı), erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 20 Kasım'da ülkede darbe planlayan suç örgütüne karşı düzenlenen özel operasyonun görüntülerini paylaştı. Komitenin resmi internet sitesinde operasyonla ilgili yayımlanan görüntülerde, seçim günü ülkede kaos yaratarak iktidarı ele geçirme planları yapan suç örgütü üyelerinin önlendiği belirtildi. Görüntülerde, komite tarafından yılbaşındaki Ocak olayları sonrası bireysel radikal unsurların ülkede durumu istikrarsızlaştırma ve Almatı ile Astana başta olmak üzere diğer şehirleri ele geçirme planları yapmaya devam ettiğinin belirlendiği bildirildi.
Kamyonla köye gelip soydular

Kamyonla köye gelip soydular

Elazığ'da şoke eden olay: 500 bin TL'lik zarar.
Çocuklarına isim olarak veriyorlar

Çocuklarına isim olarak veriyorlar

​Ukraynalıların yoğun 'Bayraktar' sevgisi.
HDPden skandal Pençe Kılıç açıklaması

​Teröristlere rahmet dileyip Türkiye'yi şikayet ettiler.
'Zillet ittifakı kukladır'

'Zillet ittifakı kukladır'

Bahçeli ​Samsun'da 'Aday Belli Karar Net Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

​Heyecanlandıran gelişmeyi Baykar duyurdu.

Pençe-Kılıç Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Operasyonu talimatını böyle verdi.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.