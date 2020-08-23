Tokyo’da yüksek sıcaklıklar can alıyor: 148 ölü

Hindistan’da kimya fabrikasında dev yangın: İtfaiye ekipleri yangının hızla büyüdüğünü bildirdi

Hindistan'nın Telangana eyaletinde kimya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, fabrikada çok sayıda kimyasal maddenin bulunması nedeni ile yangının çok hızlı büyüdüğü aktarılırken, yangını kontrol altına almanın uzun süreceği ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadı bilinmezken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.