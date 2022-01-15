Tongo Adaları açıklarında su altı yanardağı patladı: Tsunami uyarısı verildi

New Jersey'de kimyasal tesiste dev yangın

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Passaic kentinde bulunan bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki bazı caddeler trafiğe kapatılırken, alevler kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bir bölümünü sardı. Passaic Belediye Başkanı Hector C. Lora, bölge sakinine pencerelerini kapalı tutmalarını ve evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken, alevlerin diğer yapılara da sıçradığını vurguladı.