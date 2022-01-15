Dünya Tongo Adaları açıklarında su altı yanardağı patladı Tsunami uyarısı verildi
AMERİKA

Tongo Adaları açıklarında su altı yanardağı patladı: Tsunami uyarısı verildi

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki su altı yanardağ patladı. Patlamanın ardından Şili Antarktikası ve Şili'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bazı adaları için ufak tsunami uyarısı verildi.

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Haber Merkezi AA
Tongo Adaları açıklarında su altı yanardağı patladı: Tsunami uyarısı verildi
​Tongo Adaları açıklarında su altı yanardağı patladı

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisinden (ONEMI) yapılan açıklamada, Şili Antarktikası ile Pasifik Okyanusu'nda bulunan San Felix Adası, Juan Fernandez Takımadaları ve Paskalya Adası için tsunami uyarısında bulundu.

Tsunami uyarısı yapıldı

Halktan, ufak çaplı tsunami tehlikesi sebebiyle adalardaki sahil bölgelerini boşaltmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları istendi.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

GEÇEN YILDAN 7 KAT ŞİDDETLİ

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

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Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti
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Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti
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