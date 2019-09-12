Dünya Trump Bahreyn Veliaht Prensini ağırlayacak
AMERİKA

Trump Bahreyn Veliaht Prensi'ni ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife 16 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife
ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife

ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Eylül'de Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın 16 Eylül'de Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

  • Söz konusu ziyaretin ABD ve Bahreyn arasındaki stratejik ortaklık ve dostluğu güçlendireceğine, ekonomik ve güvenlik iş birliğini artıracağına işaret edilen açıklamada, iki liderin deniz güvenliği, İran tehdidiyle mücadele, bölgesel barışı artırma ve terörle mücadele konusunu görüşeceği kaydedildi.
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