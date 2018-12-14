Dünya Trump Cohen beni zorda bırakmak için suçu kabul etti
AVRUPA

Trump: Cohen beni zorda bırakmak için suçu kabul etti

ABD müesses nizamının dört koldan kıskaca almaya çalıştığı Başkan Donald Trump, eski kişisel avukatı Michael Cohen’in 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davaya tepkisini Twitter’a döktü.

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Michael Cohen ve Donald Trump
Michael Cohen ve Donald Trump

Trump’ın şirketlerinde üst düzey yöneticilik de yapmış Cohen hakkındaki davanın merkezinde, başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’la yattığını öne süren kadınlara sus parası verilmesi, bu paranın bağışlardan karşılanması halinde kampanya finansman kurallarının ihlal edilmesi ve banka yolsuzluğu meselesi vardı.

‘TRUMP YÜZÜNDEN KARANLIK YOLA GİRDİM’

Ama Trump’ın seçilmesini Rusya’nın müdahelesinin sağladığına dair kanıtlanmamış iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’in emriyle nisanda gözaltına alınıp tüm belgelerine el konulan Cohen, Moskova’da Trump Tower açma pazarlıklarında Trump’ın temsilciliğini yapması konusunda Senato İstihbarat Komitesi’ne yalan söylediğini 29 Kasım’da kabul etti.

Ancak aleyhinde yolsuzluk dışında pek bir şey çıkmayan ve soruşturmayla işbirliği yapmasının etkisiyle 12 Aralık’ta 3 yıla indirilen hapis cezasına çarptırılan Cohen, “Trump, karanlık yolu seçmeme neden olan adam. Benim görevim onun pis işlerini örtbas etmekti” gibi ifadeler kullandı.

Bugün Twitter’a sarılan Trump, “Ben asla Cohen’e yasaları çiğnemesi emri vermedim” dedi.

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“O bir avukattı ve kendisinden yasaları bilmesi bekleniyordu” vurgusu yapan Trump, “Buna ‘avukatın danışmanlık tavsiyesi’ denir. Ve bir hata yapıldığında avukatın büyük sorumluluğu vardır. Bu yüzden onlara para ödeniyor” diye çıkıştı.

“Pek çok kampanya finansmanı avukatı, kampanya finansmanı yasalarını ihlal edecek bir şey yapmadığımı, çünkü konunun kampanya finansmanıyla ilgisi olmadığını belirtti” diye devam eden Trump, şu görüşü savundu:

“Cohen aslında benimle ilgisi olmayan pek çok ithamdan suçlu. Oysa o kampanyaya dair suç niteliği taşımayan ve sivil temelde bile suçunun bulunmadığı iki itham hakkında suçunu kabul etti.”

Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

“Başkan’ı utandırmak, hapis cezasında epey indirim almak ve ailesini zor durumdan kurtarmak için bu suçlamaları kabul etti. Avukat olarak Michael’ın bana karşı büyük sorumluluğu var!”

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