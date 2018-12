Trump: Cohen beni zorda bırakmak için suçu kabul etti

Trump’ın şirketlerinde üst düzey yöneticilik de yapmış Cohen hakkındaki davanın merkezinde, başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’la yattığını öne süren kadınlara sus parası verilmesi, bu paranın bağışlardan karşılanması halinde kampanya finansman kurallarının ihlal edilmesi ve banka yolsuzluğu meselesi vardı.

‘TRUMP YÜZÜNDEN KARANLIK YOLA GİRDİM’

Ama Trump’ın seçilmesini Rusya’nın müdahelesinin sağladığına dair kanıtlanmamış iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’in emriyle nisanda gözaltına alınıp tüm belgelerine el konulan Cohen, Moskova’da Trump Tower açma pazarlıklarında Trump’ın temsilciliğini yapması konusunda Senato İstihbarat Komitesi’ne yalan söylediğini 29 Kasım’da kabul etti.

Ancak aleyhinde yolsuzluk dışında pek bir şey çıkmayan ve soruşturmayla işbirliği yapmasının etkisiyle 12 Aralık’ta 3 yıla indirilen hapis cezasına çarptırılan Cohen, “Trump, karanlık yolu seçmeme neden olan adam. Benim görevim onun pis işlerini örtbas etmekti” gibi ifadeler kullandı.

Cohen letting loose on Trump: "Recently the president tweeted a statement calling me weak and it was correct but for a much different reason than he was implying. It was because time and time again I felt it was my duty to cover up his dirty deeds" — Abby D. Phillip (@abbydphillip) 12 Aralık 2018

Bugün Twitter’a sarılan Trump, “Ben asla Cohen’e yasaları çiğnemesi emri vermedim” dedi.

“O bir avukattı ve kendisinden yasaları bilmesi bekleniyordu” vurgusu yapan Trump, “Buna ‘avukatın danışmanlık tavsiyesi’ denir. Ve bir hata yapıldığında avukatın büyük sorumluluğu vardır. Bu yüzden onlara para ödeniyor” diye çıkıştı.

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Aralık 2018

“Pek çok kampanya finansmanı avukatı, kampanya finansmanı yasalarını ihlal edecek bir şey yapmadığımı, çünkü konunun kampanya finansmanıyla ilgisi olmadığını belirtti” diye devam eden Trump, şu görüşü savundu:

“Cohen aslında benimle ilgisi olmayan pek çok ithamdan suçlu. Oysa o kampanyaya dair suç niteliği taşımayan ve sivil temelde bile suçunun bulunmadığı iki itham hakkında suçunu kabul etti.”

....stated that I did nothing wrong with respect to campaign finance laws, if they even apply, because this was not campaign finance. Cohen was guilty on many charges unrelated to me, but he plead to two campaign charges which were not criminal and of which he probably was not... 13 Aralık 2018

Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

“Başkan’ı utandırmak, hapis cezasında epey indirim almak ve ailesini zor durumdan kurtarmak için bu suçlamaları kabul etti. Avukat olarak Michael’ın bana karşı büyük sorumluluğu var!”