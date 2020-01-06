Trump: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ve İran arasında gerilim her geçen gün artıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada"İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.
İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ve İran arasında gerilim her geçen gün artıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada"İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.
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