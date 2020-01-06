Dünya Trump İran asla nükleer silaha sahip olamayacak
ORTADOĞU AMERİKA

Trump: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD ve İran arasında gerilim giderek artıyor. İki ülkeden art arda gelen tehditlere bir yenisi daha eklendi. Trump attığı tweette "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ve İran arasında gerilim her geçen gün artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada"İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.
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