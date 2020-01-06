Trump: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

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Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Kaymak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kavga sırasında silah kullandığı iddia edilen ve kavga sonrası kaçan şüpheli gözaltına alındı.