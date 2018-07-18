Dünya Trump Putin ile yaptığı zirveyi savundu
AMERİKA

Trump Putin ile yaptığı zirveyi savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında Helsinki Zirvesi'ne yönelik eleştirilere yanıt verdi. Trump, "Putin ile çok sayıda önemli meseleyi ele aldık. İyi anlaşıyoruz ki bu boks maçı görmek isteyen birçok düşmanın gerçekten canını sıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirveyi savunarak, görüşmeyi eleştirenleri Putin ile iyi geçinmesini istemeyen "düşmanlar" olarak nitelendirdi.

Trump, Twitter hesabında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen zirveye ilişkin, "Putin ile çok sayıda önemli meseleyi ele aldık. İyi anlaşıyoruz ki bu boks maçı görmek isteyen birçok düşmanın gerçekten canını sıktı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, zirvenin büyük sonuçlar doğuracağı ifadesini de kullandı.

Trump bir diğer paylaşımında da Rusya'nın Kuzey Kore konusunda yardımı kabul ettiğini ve sürecin ilerlediğini bildirdi.

"Aceleye gerek yok, yaptırımlar sürüyor!" ifadesini kullanan Trump, sürecin sonunda Kuzey Kore için "heyecan verici bir geleceğin ve büyük çıkarların" söz konusu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu. Trump, basın toplantısında "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki." ifadesini sarf etmesine rağmen asıl söylemek istediğinin "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki." olduğunu kaydetmişti. Donald Trump, "İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum." ifadesini de kullanmıştı.

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