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Dünya Trumpın hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump kimdir?
AMERİKA

Trump'ın hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump kimdir?

Trump'ın hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump kimdir?

ABD Başkanı Trump'ın yaklaşık iki aydır hastanede tedavi gören kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti. Peki Robert Trump kimdir? 1948 yılında dünyaya gelen Robert Trump, ailenin gayrimenkul yöneticisi pozisyonundaydı. Mart ayında Ann Marie Pallan ile evlenen Robert Trump, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump ile Robert Trump'ın 1990'lı yıllarda çekildiği bir fotoğraf.
Donald Trump ile Robert Trump'ın 1990'lı yıllarda çekildiği bir fotoğraf.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump (72), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, ölüm nedeni ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Donald Trump ile ilişkileri son derece iyi olan Robert Trump, bir süredir New York'taki bir hastanede tedavi görüyordu.

ROBERT TRUMP KİMDİR?

1948 doğumlu Robert Trump, Donald Trump'ın küçük kardeşidir. Trump Organizasyonunun Manhattan dışındaki gayrimenkullerini yöneten bir iş yöneticisi ve emlak geliştiricisidir. Blaine Trump ile 2007'de boşanana kadar evliydi. ZeniMax Media yönetim kurulunda görev yaptı.

  • Donald J. Trump'ın yüzde 25'ine sahipken, bakiyesi Trump aile üyelerine ait olan bir güven fonu olan bir şirket olan Trump Management'ın başkanlığını yaptı. Virginia merkezli CertiPath'in iki sahibinden biri olan SHiRT LLC'nin yatırımcısıydı. Mart 2020 itibariyle Ann Marie Pallan ile evlendi. 15 Ağustos 2020'de 71 yaşında öldü.

ABD Başkanı Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti
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