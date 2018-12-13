Trump’ın hedefi Çin istihbaratı

ABD, Çin’e yönelik topyekun savaş başlatma arefesinde. Amerikan medyası, Washington-Pekin arasındaki ticaret savaşının sadece bir yan unsuru olduğunu ve gerçek savaşın başlamak üzere olduğunu iddia etti. Trump yönetimi, Çin’i ekonomik ve siber casusluk yapmakla suçlamaya hazırlanıyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi Pekin’e yönelik ABD ticaret sırlarını ve hassas teknolojisini çalma, hükümet ve özel şirketlere ait bilgisayarlardaki hassas bilgileri elde etme gibi suçlamalar yöneltecek. Çin’e yönelik topyekun kuşatma hamlesinin, Huawei Mali işler Direktörü (CFO) Ming Vancou’nun, İran yaptırımlarını delmek ve sahtekarlık suçlamalarıyla Kanada’da gözaltına alınmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

ADALET BAKANLIĞINDAN İDDİANAME

Kuşatma planı çerçevesinde hafta içinde birçok ABD devlet kurumunun Pekin’e karşı harekete geçmesi bekleniyor. Çin’e yönelik iddialara ilişkin ilk somut adımın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından atılacağı belirtiliyor. Bakanlığın, Çin istihbaratı adına çalıştığı ve ABD siber ağları üzerinde uzun dönemli casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen bilgisayar korsanlarına (hacker) ilişkin bir iddianame hazırladığı belirtilmekte.

ÇİN İSTİHBARATI HEDEFTE

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iddianamede, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı adına çalışan hackerların ve siber casusluk yapılanması APT10‘un bulunduğu iddia ediliyor. Devlet Güvenlik Bakanlığı karşı istihbarat, yabancı istihbarat ve siyasi güvenlikten sorumlu istihbarat kurumu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin güvenlik teşkilatı olarak görev yapıyor.

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DAHA SALDIRGAN BİR POLİTİKA

Gazete, Washington’un Pekin’e yönelik daha saldırgan politika izleme kararının, Adalet Bakanlığı ile birlikte Dışişleri, Hazine ve İç Güvenlik bakanlıklarının koordinasyonunda alındığına dikkat çekti. Söz konusu bakanlıkların da Çin’e yönelik yeni önlemler açıklaması bekleniyor. WSJ’ye konuşan ABD’li yetkililer yeni stratejinin, Pekin’in Washington’un teknolojide elinde tuttuğu liderlik pozisyonunu ele geçirme girişimlerine bir cevap niteliğinde olduğunu belirtti.

Trump yönetiminin ayrıca, Çin’in 2014’e kadar uzanan, Amerikalı üst düzey hükümet çalışanları ve iş insanlarını hedef alan fişleme çalışmalarını içeren istihbarat raporlarını da yakın zamanda açıklayacağı iddia ediliyor.

Ming kefaletle serbest

ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei’in Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou’nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi. Uluslararası kamuoyunun ve piyasaların yakından izlediği kefalet duruşmasında, Kanadalı Hakim William Ehrcke, Ming’in ABD’nin resmi iade talebini beklerken şartlı olarak salıverilmesine hükmetti. Hakimin belirlediği kefalet şartlarına göre, Vancouver kentindeki evinde ikamet edecek Ming mahkemeye 7 milyonu nakit ve 3 milyonu gayrimenkul olmak üzere 10 milyon Kanada dolarını teminat olarak sunacak. Lions Gate Risk Management Group adlı Kanadalı özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan GPS alıcısını ayak bileğinde taşıyacak Ming, şirket görevlilerinin kendisini 7/24 izlemesine ve gerekirse gözaltına almalarına izin verecek. Ming’in mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının, Kanadalı emekli bir diplomatın Pekin’de gözaltına alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Marrıott hacklendi

Amerikan hotel zinciri Marriott’un da Çinli hackerlar tarafından hedef alındığı iddia edildi. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’na bağlı hackerlar, ünlü hotel zincirinin veri tabanında kayıtlı 500 milyon kişinin bilgilerini elde etti. Çinli hackerların yine sağlık sigortası ve güvenlik bilgilerini de elde ettiği belirtiliyor.