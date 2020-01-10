Dünya Trumpın İrana savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisinden onay
AMERİKA

Trump'ın İran’a savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisi'nden onay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti. Genel kuruldaki oylamada tasarı 194'e karşı 224 oyla onaylandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay verdi.
Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay verdi.

Başkan Donald Trump'ın, "Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını" içeren tasarıda şu ifade yer alıyor: "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi."

Demokrat vekil Elissa Slotkin tarafından sunulan tasarı, Amerikan yönetiminin askeri güç kullanması durumunda ABD halkının kapsamlı bir açıklamayı hak ettiğine vurgu yaparak Trump'tan, "İran tarafından acil bir askeri tehdit olmadığı ve Kongreden izin alınmadığı sürece bu ülke ile girdiği tüm askeri çatışmalara son vermesini” talep ediyor.

Tasarı Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden geçti ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu ellerinde tuttuğu Senato’da tasarının ne olacağı bilinmiyor. Tasarının bağlayıcılığı konusunda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılığı söz konusu. Cumhuriyetçiler, tasarının ABD Başkanı’ın imzasını gerektirmeyen belirterek hukuki bir bağlayıcılığının olmadığını savunuyor. Demokratlar ise 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Savaş Yetkileri Yasası’na göre tasarının Senato’da da onaylanması halinde bağlayıcılığının olacağı iddia ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tasarının Başkan Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırarak Amerikan değerlerini ve ABD halkını koruyacağını savundu. Pelosi, Trump yönetimini “şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik acil ve etkili bir strateji oluşturmak için Kongre’yle birlikte çalışmaya” davet etti.

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