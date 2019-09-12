Dünya Trumptan Bolton için "O beni engelliyordu" yorumu
AMERİKA

Trump'tan Bolton için "O beni engelliyordu" yorumu

ABD Başkanı Trump, görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton hakkında, "Aslında, Venezuela ve özellikle Küba konusundaki fikirlerim, John Bolton'ınkilerden daha güçlüydü. O, beni engelliyordu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump ile görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton
ABD Başkanı Trump ile görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton

Trump, resmi Twitter hesabından, Florida Senatörü Marco Rubio'nun, "Az önce Başkan Trump ile görüştüm. Önceki danışmanının (Bolton) bazı fikirlerine katılmadığı doğru ama başkan bana birçok konuda tam olarak ters düştüklerini anımsattı." mesajını alıntılayarak, paylaşımda bulundu.

Başkan Trump, "Aslında, Venezuela ve özellikle Küba konusundaki fikirlerim, John Bolton'ınkilerden daha güçlüydü. O, beni engelliyordu." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Bolton'a sert sözler

Uzun süredir özellikle Venezuela ve İran konusunda Trump ile anlaşamadığı ileri sürülen John Bolton salı günü görevden alınmıştı.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini "facia" olarak nitelendirerek, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulamış, şunları söyledi:

  • "Kim Jong Un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi."

Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayan Trump, Bolton'ı "Bay Sert Adam (Mr. Tough Guy)" olarak nitelendirmişti.

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