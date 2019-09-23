Trump'tan İklim Zirvesi'ne beklenmedik ziyaret Trump'tan İklim Zirvesi'ne beklenmedik ziyaret ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik bir şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu. Konuşmaları dinleyen Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

Haber Merkezi 23 Eylül 2019, 21:06 Son Güncelleme: 23 Eylül 2019, 21:13 AA