Dünya Trumptan savaş ilanı
AMERİKA

Trump’tan savaş ilanı

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında resmi azil girişimi başlatan Demokrat Parti’ye attığı tweetler ile adeta savaş ilan etti. ABD Başkanı, Twitter’dan paylaştığı mesajlarda seçmen tabanına “Sizin için savaşıyorum” sözleriyle seslendi ve Demokratları, “Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar’’ suçlamasıyla yaylım ateşine tuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD’de 2020 Başkanlık Seçimlerine bir sene kala, Demokrat Parti’nin Başkan Donald Trump hakkında resmi azil girişimi başlatması sonucu ülkede kaos görüntüsü her geçen gün derinleşiyor. Başta Demokratlar olmak üzere Trump muhalifi medya tarafından her gün ABD Başkanı ile ilgili yeni iddialar ortalığa saçılıyor. Trump ise hem Cumhuriyetçi Parti’yi hem de seçmen tabanını kendisini hedef alan saldırılar karşısında konsolide etme çabasında. Bu çerçevede Trump dün Twitter hesabından paylaştığı videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisine sert eleştiriler yöneltti. Trump, azil girişimine neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, ‘’Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar’’ sözleriyle adeta bombaladı.

Nancy Pelosi

ASLA İZİN VERMEYECEĞİM

Donald Trump, Twitter hesabından paylaşımında, ‘’Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğim’’ mesajını paylaştı. Trump, başka bir Twitter paylaşımında ise ‘’Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?’’ ifadelerini kullandı.

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HALK DESTEK VERİYOR İDDİASI

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına halkın destek verdiğini öne sürdü. Pelosi, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda hava tersine döndü. Kim bilir, yine değişebilir ama şu anda şikayeti ve baş soruşturmacının raporunun ardından Amerikan halkı da farklı düşünmeye başladı” dedi. Trump’ın Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden’ın oğlu hakkında soruşturma açılmasını istediği yönündeki iddiaların ardından Demokratlar ABD Başkanı hakkında azil sürecini başlatmıştı.

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