Dünya Trumptan senatoya İran mesajı Zayıflık göstermenin zamanı değil
AMERİKA

Trump'tan senatoya İran mesajı: Zayıflık göstermenin zamanı değil

Trump'tan senatoya İran mesajı: Zayıflık göstermenin zamanı değil

İran konusunda iyi işler yaptıklarını ve zayıflık göstermenin zamanı olmadığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Partiyi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı hakkında Senatoya, "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil." mesajı gönderdi.

Trump, ABD Senatosunda bugünkü oturumlarda tartışılan ve yarın oylaması yapılacak başkanın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan "İran Savaş Yetkileri" tasarısı hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

  • Söz konusu tasarının, ABD'nin güvenliği açısından "çok önemli" olduğunu kaydeden Trump, "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil." ifadesini kullandı.

Amerikan halkının büyük oranda İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini desteklediğini savunan Trump, "Benim elim kolum bağlansaydı, İran bayram edecekti." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, tasarının Senatoda kabul edilme ihtimaline ilişkin, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Partiyi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin" çağrısı yaptı. Tasarı, Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine tarafından Senatoya sunulmuştu.

İran tasarısı

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisine, Demokrat vekil Elissa Slotkin tarafından sunulan benzeri bir tasarı, genel kuruldaki oylamada 194'e karşı 224 oyla kabul edilmişti.

Başkan Trump'ın, "Kongrenin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını" içeren tasarıda, "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi." ifadesine yer verilmişti.

Diğer yandan sembolik bir anlam taşıyan ve bu sebeple Trump'ın imzasına ihtiyaç duyulmayan söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisi tarafından Başkana gönderilen "güçlü bir mesaj" olduğu belirtiliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmaya damga vuran anlar yaşandı. Trump, konuşmasından önce azil sürecini başlatan Demokrat Partili Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmazken, Pelosi de Trump'ın verdiği konuşma metnini yırttı.

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