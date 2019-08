TSK konvoyuna saldırı

İran ve Rusya destekli Beşar Esed güçleri Suriye'de İdlib cephesinin en kritik noktaları arasında gösterilen Han Şeyhun’a saldırıyor. Rejim ve destekçileri Han Şeyhun'a 700 metreye kadar ilerledi. Suriye Ordusu ve resmi haber ajansı Sana 18 Ağustos gecesi Han Şeyhun’a girdiklerini duyurdu. Aynı saatlerde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) cephesinden yapılan açıklamada İlçe merkezinde kontrolün kendilerinde olduğu, çatışmaların kuzey-batı aksı ve M-5 Uluslararası karayolu üzerinde sürdüğü bildirildi. Gece yaşanan hareketliliğe paralel olarak İdlib bölgesinde bulunan Türk Gözlem Üsleri de alarm durumuna geçirildi. Sabah saatlerinde Kefer Lusin ve Tel Tukan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem üslerinden hareket eden 55 araçlık askeri konvoy Han Şeyhun’a yönlendirildi. Rejim Uçakları saat 09.00 sularında Türk askeri konvoyuna taciz uçuşları başlattı.

REFAKAT EDEN KOMUTAN ŞEHİT OLDU

Hama Havalimanından kalkan Esed güçlerine bağlı savaş uçakları Maaret El Numan bölgesinde Cisr Babilun ve Han Şeyhun kuzeyinde kasaba merkezine 3 kilometre mesafede ilerleyen iki Türk askeri konvoyunu savaş uçaklarıyla hedef aldı. Saldırıda konvoya refaket eden Feylak el Şam Tümeni Komutanlarından Hüseyin Kasım şehit oldu. Toplam 3 kişinin şehit olduğu saldırılarda 12 sivil ise yaralandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Türk askeri konvoyu El Hiş köyünde bekleme emri verildi. İdlib’te sıcak saatlerin yaşandığı dakikalarda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şam rejiminin ihlallerine karşı gereken cevabın verileceğini iletti.

TÜRK ÜSSÜNÜ KUŞATMAK İSTİYOR

Yeni Şafak’a yaşanan sıcak saatleri anlatan muhalif gruplardan Ceyş el İzze Tümeni Sözcüsü Mustafa Marati şu bilgileri verdi: "Han Şeyhun, İdlib’in kapısı ve rejim bir yandan İdlib’e açılan kapıyı kontrol etmek diğer yandan Türk Gözlem Üssü’nü kuşatma altına almak istiyor. Esed tüm gücünü Hama ve İdlib cephelerine yığdı. 13 Tümene ek olarak Rusya’nın verdiği olabildiğince gelişmiş silahlarla mobil faaliyet yürüten 23. Tümen’de burada. Modern anti tank füzeleri, 57 ve 37 milimetre toplar yanında son derece etkin füze sistemleri ile donatılan 23. Tümen karadan bölgenin yakılması yönünde önemli görev ifa ediyor. Türkiye Morek’te konuşlu birliklerini kuşatma tehlikesinin artmasına rağmen çekmedi. Bilakis sabah bölgeye taze güç gönderdi. Han Şeyhun’a gönderilen 3 farklı konvoydan 2’si Esed uçakları tarafından hedef alındı. Konvoya refakat eden ÖSO araçları ve konvoyda yer alan bazı Türk zırhlıları da bu saldırılarda zarar gördü.

2 YENİ ÜS İNŞA EDİLECEK

Türkiye’nin yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Han Şeyhun bölgesinde 2 yeni askeri üs inşaa edeceği bilgisini aldık. Rejim 500 binden fazla insanı son 4 aylık dilimde yaptığı saldırılarla yerlerinden ederek sınıra sürdü. Yeni bir insansız havza oluşturuluyor. Nüfusları 100 bini aşan 6 yerleşim birimi büyük oranda bu bombardımanlar nedeni ile boşaldı. Şu gergin saatler yaşanıyor. Esed rejimi şu an 13 Tümeni ve Rus Özel Kuvvetleri, Rus Wagner Tugayı ile birlikte Liva el Kudüs, Hizbullah, Hareket el Nuceba gibi İran destekli tugaylar eşliğinde bölgeye saldırıyor. Cephe hattında çok fazla kayıp vermedik ancak cephe ardından çok ciddi sivil kayıplarımız var. Şu an İdlib güneyi ve Hama kırsalında savaşların anası diyebileceğimiz bir mücadele veriliyor. Tüm Müslüman kardeşlerimizden bizim için dua etmelerini bekliyoruz. Biz sebat ediyoruz ve her yeri yakarak mesafe alan düşmana karşı var gücümüzle mukavemet etmeye devam edeceğiz."

Talimat telsizden

İdlib Gözlemevi Sorumlularından Hattab Ebu Steyf, Türkiye’nin Han Şeyhun’a yönlendirdiği askeri konvoyun vurulma emrinin Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından verildiğini söyledi. Yeni Şafak’ın konuştuğu Hattab ebu Steyf, “Elimizde telsiz anonsları kayıtlı. Suriyeli Komutan özellikle hava unsurlarının Türk Konvoyunu hareket ettirmeme konusunda tam yetkili kılındığını, karadan da bu faaliyetin desteklenmesi emrini verdi. Ardından Hama’dan kalkan uçaklar konvoy çevresinde uçuşlara başladı. Türk konvoyunun ilerlediği karayolunun tamamen kullanılamaz hale getirilmesi emri verildi ve uçaklar bu güzergahı 45 dakika bombaladı. Türk kardeşlerimiz Han Şeyhun’a 6 kilometre uzaklıkta bulunan El Hiş’e ulaştı ve orada bekliyorlar” dedi.

BM: Endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.