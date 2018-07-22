TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 18'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Temmuz 2018’de, 18’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/IaQRaSh8OG
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22 Temmuz 2018’de, 18’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/IaQRaSh8OG— TSK (@TSKGnkur) 22 Temmuz 2018