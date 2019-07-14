Dünya Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde cesetlerin tamamına ulaşıldı
AFRİKA

Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde cesetlerin tamamına ulaşıldı

Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde cesetlerin tamamına ulaşıldı

11 gün önce batan teknede yaşamını yitirenlerin cesetlerinin tamamı bulundu. 7'si kadın 86 kişinin yer aldığı tekne kazasında kurtarılan beş kişiden birinin de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
79 cesede ulaşıldı.
79 cesede ulaşıldı.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve 11 gün önce batan teknede yaşamını yitirenlerin cesetlerinin tamamına ulaşıldı.

  • Tunus Kızılayı Medenin vilayeti Başkanı el-Münci Selim, 3 Temmuz'da Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden tamamının cesetlerine ulaşıldığını söyledi.

Teknenin battığı günden bu yana düzenlenen arama kurtarma çalışmaları kapsamında daha önce 79 cesede ulaşıldığını hatırlatan Selim, dün akşam saatlerinde de düzensiz göçmenlerden ikisinin daha cesetlerine ulaşıldığını aktardı.

Selim, 7'si kadın 86 kişinin yer aldığı tekne kazasında kurtarılan beş kişiden birinin de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Tunus açıklarında 3 Temmuz'da 86 düzensiz göçmeni taşıyan tekne batmıştı.

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