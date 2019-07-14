Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde cesetlerin tamamına ulaşıldı

Dünya

100 Pırlanta projesi: 100 işitme engelli çocuğa umut

Nişantaşı Üniversitesi ve Biltes Eğitim Kurumları kurucusu Akademisyen Uysal, "100 Pırlanta" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, New York'ta restoranlarda çalışıyor, fayton kullanıyor ve duyma engelli çocukların sesi olmak istiyor. Uysal, "Bu zamana kadar 300'ün üzerinde insana ulaştım. Herkes de çok pozitif karşıladı. Olayın Çocuk Eğitim Derneği tarafından yürütülüyor olması, işitme engelini ortadan kaldırmaya çalışan bir proje olması insanları daha çok yüreklendiriyor, konuşmak ve dinlemek için. Özellikle de bir duyusu olmayan bir çocuk hayatı çok daha zor yaşıyor, bu çocuk çok daha özel bir çocuk. Onun için ben her birine bir pırlanta diyorum ve bu pırlantaları yalnız bırakmamak, onlara destek olmak, duyabilmelerini sağlamak, doğru eğitim alabilmelerini sağlamak, bu projemin ana amacı" ifadesini kullandı.