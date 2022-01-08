Tunus'ta Kays Said darbeyi derinleştiriyor: 19 siyasetçi hakkında soruşturma başlatıldı

Tunus’ta 25 Temmuz’da aldığı olağanüstü kararlarla başbakanı görevden alan ve meclisin yetkilerini dondurarak siyasi darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said, şimdi de göstermelik yargılamalara başladı.

Tunus’un ilk derece mahkemesi, Meclis Başkanı ve En Nahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus’un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi’nin de aralarında olduğu 19 üst düzey siyasetçi hakkında “seçim suçları” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, sanıkların seçim kampanyası yasalarını ihlal ettiği ve seçim döneminde sosyal medyayı yasa dışı şekilde kampanya yürütmek için kullandığı öne sürüldü. Listede dört eski başbakanla birlikte eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki de bulunuyor.

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DÜNYA Planı daha büyük bir darbeydi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe planı böyle ifşa oldu