Dünya Tunusta Kays Said darbeyi derinleştiriyor 19 siyasetçi hakkında soruşturma başlatıldı
AFRİKA

Tunus'ta Kays Said darbeyi derinleştiriyor: 19 siyasetçi hakkında soruşturma başlatıldı

Tunus’ta 25 Temmuz’da aldığı olağanüstü kararlarla başbakanı görevden alan ve meclisin yetkilerini dondurarak siyasi darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said, şimdi de göstermelik yargılamalara başladı.

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Tunusta Kays Said darbeyi derinleştiriyor: 19 siyasetçi hakkında soruşturma başlatıldı ​
Kays Said

Tunus’ta 25 Temmuz’da aldığı olağanüstü kararlarla başbakanı görevden alan ve meclisin yetkilerini dondurarak siyasi darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said, şimdi de göstermelik yargılamalara başladı.

Tunus’un ilk derece mahkemesi, Meclis Başkanı ve En Nahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus’un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi’nin de aralarında olduğu 19 üst düzey siyasetçi hakkında “seçim suçları” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, sanıkların seçim kampanyası yasalarını ihlal ettiği ve seçim döneminde sosyal medyayı yasa dışı şekilde kampanya yürütmek için kullandığı öne sürüldü. Listede dört eski başbakanla birlikte eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki de bulunuyor.

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