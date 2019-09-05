Dünya TurAz Kartalı 2019 tatbikatı sürüyor
ASYA

TurAz Kartalı 2019 tatbikatı sürüyor

Azerbaycan ve Türk Hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı 'TurAz Kartalı 2019' Azerbaycan'da devam ediyor.

Haber Merkezi AA
TurAz Kartalı 2019 tatbikatından görüntü.
TurAz Kartalı 2019 tatbikatından görüntü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye Hava Kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül'de başlatılan tatbikatın dördüncü gününde de uçuşlar gerçekleştirilerek çeşitli görevler icra edildi.

  • Tatbikatta iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de gözlemci olarak yer aldığı tatbikat 16 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Savunma Bakanlığı yıl dönümü şerefine yerli ve milli tatbikat görüntülerini yayımladı
OYNAT 01:10
Milli Savunma Bakanlığı yıl dönümü şerefine yerli ve milli tatbikat görüntülerini yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi: 'Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetleri'mizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.'


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