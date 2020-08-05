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Dünya Milli Savunma Bakanlığı TurAz Kartalı Tatbikatında savaş uçaklarımız görevini başarıyla yerine getiriyor
ASYA

TurAz Kartalı Tatbikatı'nda savaş uçaklarımız görevini başarıyla yerine getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı: TurAz Kartalı Tatbikatı'nda savaş uçaklarımız görevini başarıyla yerine getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bakanlık, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Bakanlık, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetleri'mize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor" denildi.

Bakanlık, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Tek Millet İki Devlet' mesajı verildi.


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