Milli Savunma Bakanlığı: TurAz Kartalı Tatbikatı'nda savaş uçaklarımız görevini başarıyla yerine getiriyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetleri'mize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor" denildi.
MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı'nda savaş uçaklarımız görevini başarıyla yerine getiriyor https://t.co/HTnu4xBYVX
MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı'nda savaş uçaklarımız görevini başarıyla yerine getiriyor https://t.co/HTnu4xBYVX— Yeni Şafak (@yenisafak) August 5, 2020
Bakanlık, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri de paylaştı.