Dünya Türk polisi Macaristan sınırında görev yapacak Bakan Soylu resmi törene katıldı
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Türk polisi Macaristan sınırında görev yapacak: Bakan Soylu resmi törene katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan ile imzalanan protokol kapsamında, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırındaki hudut kapılarında Türk polisinin görev yapacağını söyledi. Bakan Soylu daha sonra başkent Budapeşte’de Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Türk polis memurlarının Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

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Haber Merkezi DHA
Türk polisi Macaristan sınırında görev yapacak: Bakan Soylu resmi törene katıldı
Bakan Soylu resmi törene katıldı.

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Dr. Sandor Pinter ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.

Görüşmeler sonrası, "Ortak Kolluk Faaliyetinde İş Birliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzalayan Soylu ve Pinter, ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da katılımıyla bu yıl 11 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde bugün çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Salgın, göç ve enerji sorunun küresel anlamda problem teşkil ettiğine, bunun yanı sıra bölgesel problemlerle de karşı karşıya kalındığına işaret eden Soylu, "Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, uyuşturucu, sınırı aşan suçlar ve küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlara karşı atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi de bölgesel ve ülkeler arası iş birliği" diye konuştu.

Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak

Macaristan'ın ortaya koyduğu iradeyle çok kısa bir zamanda yapılan hazırlıkla bugünkü projenin hayata geçirildiğini belirten Soylu, kaçak göç, uyuşturucu ve sınırı aşan suçlarla mücadele için Türk ve Macar polisinin bugün ortak bir projede yer aldığını söyledi.

Soylu, "Bunu 2019'da Şubat ayında Sırbistan'la başlatmıştık. Yüzlerce göçmen yakalandı. Birçok uyuşturucu maddesi yakalandı ve sınırı aşan suçlara müdahale edildi. İnanıyorum ki, ilk önce Macaristan'ın 2 kapısında ardından da 3'üncü kapıda geçekleştirilecek bu iş birliğinde çok daha güçlü sonuçlar elde edilecektir" dedi.

"Türkiye'nin bu teklifi için müteşekkiriz"

Pinter da konuşmasında, YDSK toplantısında iş birliği alanlarının görüşüldüğünü, bu kapsamda sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadele konusunun da ele alındığını söyledi.

Bakan Soylu'nun teklifi üzerine Türk polisinin Macaristan sınırında görev yapması konusunun görüşüldüğünü ifade eden Pinter, "Türkiye'nin bu teklifi için müteşekkiriz ve saygıyla kabul ediyoruz" dedi.

25 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Pinter, anlaşma kapsamında Türkiye'nin, Macaristan'da 50 polis görevlendireceğini ifade etti. Macaristan'da ilk etapta 25 polisin görevlendirilmesi, daha sonra bu sayının 50'ye çıkarılması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Macaristan Budapeşte’de, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sayın Sandor Pinter ile birlikte, Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Polis Memurlarımızın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı” denildi.

Türk zırhlısı Macaristan'da: İlk teslimat yapıldı
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Macaristan Savunma Bakanı Tibor ​Benkö ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın'ın Macar güvenlik güçlerine teslim töreninde konuştu. Bugün 10 Ejder Yalçın'ın teslimatının tamamlandığını, kısa süre içinde 40 zırhlının daha ülkeye ulaşacağını belirten Benkö, Nurol Makina ile ortak üretim de yapacaklarını kaydetti.
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Aykol ise Ejder Yalçın'ın en modern teknolojiyle üretildiğini, 4x4 kategorisinde en güvenilir araç olarak görüldüğünü ve dünyanın birçok bölgesinde görev yaptığını belirtti. Macaristan'ın Ejder Yalçın'ın ihracatının yapıldığı ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğuna dikkat çeken Aykol, Nurol Makina'nın Macaristan'da şirket kurmaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
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Ejder Yalçın, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.
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Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşımafırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, KBRN keşif aracı, mayınel yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.
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Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilen araç, bu sayede çeşitli uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebiliyor.
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Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, AB'deki ilk ülke olmuştu.
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Türk zırhlısı Macaristan'da: İlk teslimat yapıldı
Macaristan'a 10 Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracının teslimatı yapıldı. Kısa süre içinde 40 zırhlı araç daha teslim edilecek.


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