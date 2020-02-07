Türkiye, Koronavirüs tahliye operasyonuyla Fransa ve Rusya'ya fark attı İngiliz finansör ve politik aktivist Bill Browder'ın Twitter hesabında ülkelerin, vatandaşlarını Koronavirüs dolayısıyla Vuhan'dan tahliye ettiği uçaklarla ilgili yaptığı bir paylaşım büyük ilgi gördü. Paylaşımda, Rusya, Fransa ve Türkiye'nin vatandaşlarını hangi şartlarda tahliye ettiği ve Türkiye'nin profesyonellik konusunda ne kadar ileride olduğu açıkça görülüyor.

Haber Merkezi 07 Şubat 2020, 00:06 Son Güncelleme: 07 Şubat 2020, 01:02 Yeni Şafak