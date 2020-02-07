Dünya Türkiye, Koronavirüs tahliye operasyonuyla Fransa ve Rusyaya fark attı
ASYA

Türkiye, Koronavirüs tahliye operasyonuyla Fransa ve Rusya'ya fark attı

İngiliz finansör ve politik aktivist Bill Browder'ın Twitter hesabında ülkelerin, vatandaşlarını Koronavirüs dolayısıyla Vuhan'dan tahliye ettiği uçaklarla ilgili yaptığı bir paylaşım büyük ilgi gördü. Paylaşımda, Rusya, Fransa ve Türkiye'nin vatandaşlarını hangi şartlarda tahliye ettiği ve Türkiye'nin profesyonellik konusunda ne kadar ileride olduğu açıkça görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk yolcuların tahliye edildiği uçak.
Türk yolcuların tahliye edildiği uçak.

Twitter'da İngiliz finansör ve politik aktivist Bill Browder tarafından yapılan bir paylaşım büyük ilgi gördü.

Söz konusu paylaşımda Koronavirüs dolayısıyla Vuhan'dan ülkelerine tahliye edilen vatandaşların sağlığını; Türkiye'nin, Rusya ve Fransa ile karşılaştırıldığı zaman ne kadar önemsediği ve profesyonellik konusunda da oldukça hassas ve ileri olduğu bariz bir şekilde gözlemleniyor.

Rus yolcuların tahliye edildiği uçak.

Fransız yolcuların tahliye edildiği uçak.

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