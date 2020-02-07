Türkiye, Koronavirüs tahliye operasyonuyla Fransa ve Rusya'ya fark attı

Twitter'da İngiliz finansör ve politik aktivist Bill Browder tarafından yapılan bir paylaşım büyük ilgi gördü.
Interesting difference between Russian evacuation plane from Wuhan China versus the Turkish and French planes. pic.twitter.com/FIxYibMbe9
Interesting difference between Russian evacuation plane from Wuhan China versus the Turkish and French planes. pic.twitter.com/FIxYibMbe9— Bill Browder (@Billbrowder) February 5, 2020
Söz konusu paylaşımda Koronavirüs dolayısıyla Vuhan'dan ülkelerine tahliye edilen vatandaşların sağlığını; Türkiye'nin, Rusya ve Fransa ile karşılaştırıldığı zaman ne kadar önemsediği ve profesyonellik konusunda da oldukça hassas ve ileri olduğu bariz bir şekilde gözlemleniyor.