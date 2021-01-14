Dünya Türkiyenin terörden arındırdığı Suriyenin kuzeyindeki 805 okula kütüphane kuruluyor
ORTADOĞU

Türkiye'nin terörden arındırdığı Suriye'nin kuzeyindeki 805 okula kütüphane kuruluyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyinde yer alan 805 okul için kütüphane kuruluyor. İlk kütüphane ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde açıldı. Türkiye sınırında yer alan Azez, Afrin, Cerablus ve Bab ilçelerinde açılacak okul kütüphanelerinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe basılmış kitap ve eserler yer alacak.

Haber Merkezi AA
Okul kütüphanelerinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe basılmış kitap ve eserler yer alacak.
Okul kütüphanelerinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe basılmış kitap ve eserler yer alacak.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde belirlenen 805 okul için kütüphane kuruluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde başlatılan projede, Suriye'nin kuzeyindeki okullar kütüphane sahibi oluyor.

Proje kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen toplam 805 okulun 2 ay içerisinde kütüphanelerine kavuşması planlanıyor.

AA
Kilis'in karşısındaki Azez'de bugün, proje kapsamında açılan ilk kütüphanenin heyecanı yaşandı.

Türkiye sınırında yer alan Azez, Afrin, Cerablus ve Bab ilçelerinde açılacak okul kütüphanelerinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe basılmış kitap ve eserler yer alacak.

Bölgenin normalleşme sürecine büyük katkı sağlaması beklenen kütüphaneler, öğrencilerin de eğitimlerine destek olacak.

AA
TSK bölgeyi terör unsurlarından arındırmıştı.

İlk kütüphane Azez'de açıldı

Kilis'in karşısındaki Azez'de bugün, proje kapsamında açılan ilk kütüphanenin heyecanı yaşandı.

Açılış törenine, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yetkililer katıldı.

Abone Ol Google News
Kuyruk uzadıkça uzadı

Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullular kartlarıyla HES kodlarını eşleştirmek için bekledi.
Kimin elinde delil var

Kimin elinde delil var

Bozulan Palu davasında sanık Tuncer Ustael'den ilginç çıkış.
Cumhurbaşkanı aşı olacak

Cumhurbaşkanı aşı olacak

Ankara Şehir Hastanesi'nde canlı yayın eşliğinde uygulanacak.

Anadolu yakasında sulu kar şeklinde etkili oluyor.
Lüks araçta jet soygun

Lüks araçta jet soygun

​Esenler'de 60 saniyede 65 bin TL'lik hırsızlık kamerada.

Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.