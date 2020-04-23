Türkler planları altüst etti onları hafife almak büyük hataydı

Gazeteye konuşan ve Hafter’in sahadaki kazanımlarını kaybetmeye başladığını belirten uzmanlar, Türk SİHA’ları ve Türkiye’nin yerleştirdiği uçaksavarlar sebebiyle, Hafter’e bağlı hava unsurlarının UMH kontrolündeki bölgelere ulaşamadığını vurguladı. ‘Harekât planlarının Türkler tarafından yapılmasının sahada bu değişimi sağladığını’ ifade eden uzmanlar, elde edilen başarının Hafter’e destek veren Rusya’ya bağlı Wagner grubuna rağmen gerçekleştiğine işaret etti. Hafter’in Rusya, BAE, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan’a uzanan pek çok ülkeden büyük askeri ve mali destek gördüğünü aktaran Le Monde, Libyalı araştırmacı Muhammed el-Cerah’ın şu görüşüne yer verdi: “Hafter güçleri, Türklerin birşey yapmayacağını düşündü. Bu saf bir düşünceydi ve Türkleri hafife almak büyük hataydı.”