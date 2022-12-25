Ukrayna alarmda: Bütün bölgelere uyarı yapıldı

Mariupol kuşatmasıMariupol, başlangıçta Rusyanın şiddetli saldırılarına maruz kalırken, aynı zamanda Ukraynanın kararlılığının da anlaşıldığı nokta oldu. Liman şehri, Mart ayında Rus kuvvetleri tarafından kuşatıldı. Aralıksız bombardımanın ortasında sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulmasına yönelik başlatılan birçok girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Kent, 9 Martta bir doğum hastanesinin vurulmasıyla ve 16 Martta sivillerin sığındığı tiyatro binasına gerçekleştirilen hava saldırısıyla dünya gündeminde uzun süre yerini korurken, savaşın en yoğun çatışmalarından birine sahne oldu. Liman kenti Mariupol, Rusyanın 2014te ilhak ettiği Kırım Yarımadasına kara bağlantısı oluşturulması bakımından Rusya için stratejik öneme sahip. Ukraynanın mısır, kömür ve çelik için önemli bir ihracat merkezi olan Mariupol, kara koridoru oluşturulmasının yanı sıra Rusyanın Ukrayna ekonomisini çökertme planlarının da önemli bir parçasıydı. Ülkenin limanlarından aylarca tahıl ihracatı yapılamaması, Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasına kadar küresel gıda endişesine yol açtı.