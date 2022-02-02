Dünya Ukrayna Başbakanı Şmıgal Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz
AVRUPA

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu bildirdi.

ZELENSKIY SÖYLEMİŞTİ

  • Denis Şmıgal, yarın Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

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