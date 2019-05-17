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Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
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AVRUPA

Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin istifasını açıkladı. Siyasi mücadelesine devam edeceğini belirten Klimkin, "Ukraynalıların ne istediğini, bizden barış beklediğini biliyorum. Pek çok fikrim var, umarım bunları hayata geçiririm." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Pavlo Klimkin
Pavlo Klimkin

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin istifasını açıkladı.

Klimkin, yaptığı açıklamada, "Söz verdiğim gibi biraz önce istifa dilekçemi imzaladım." dedi.

  • Parlamento çatısı altında siyasi mücadelesine devam edeceğini belirten Klimkin, "Ukraynalıların ne istediğini, bizden barış beklediğini biliyorum. Pek çok fikrim var, umarım bunları hayata geçiririm." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak ve yeni kabineyi oluşturacak.
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