Ukrayna lideri Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'minnet' mesajı

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ayladır devam ediyor. Savaş nedeniyle milyonlarca insan evinden oldu, binlerce kişi ise yaşamını yitirdi. Türkiye ise son dönemlerde Rusya ile Ukrayna arasında gösterdiği ara buluculuk rolü ile dikkat çekiyor.

OLUMLU MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 3'lü zirve gerçekleştirdi. Zirve sonrasında dünyadan Türkiye'ye çok güzel mesajlar gönderilirken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den de Erdoğan'a bir 'minnet' videosu geldi.

OYNAT 00:32 Ukrayna lideri Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı: Kendisine minnettarım Rusya-Ukrayna savaşı ayladır devam ederken, Türkiye'nin barış için göstermiş olduğu çabalar tüm dünyanın dikkatini çekiyor.



Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Lviv'e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir 'minnet' videosu yayımladı.



Zelenksiy konuşmasında, 'Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım.' ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki üçlü zirve sonrası önemli mesajlar

TÜRKİYE İNŞA EDECEK

Zelenskiy videosunda "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok konuda çok kapsamlı görüşmeler yaptım. Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Savunma, ekonomi ve enerji alanlarında iş birliklerini görüştük. Türkiye'ye Harkiv ve çevresinin yeniden inşasını himaye altına alarak bu işte gönüllü olduğu için müteşekkirim. Bu gerçekten güçlü bir ülkenin yapabileceği bir iş." dedi.

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