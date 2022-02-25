Dünya Ukrayna liderinden İtalya Başbakanına imalı cevap Savaş programını değiştirmeye çalışacağım
AVRUPA

Ukrayna liderinden İtalya Başbakanına imalı cevap: Savaş programını değiştirmeye çalışacağım

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmek için sözleştiklerini ancak kendisine ulaşamadığını duyurdu. Bu sözlere Zelensky'nin cevabı imalı oldu. Ukrayna lideri, "Bugün ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı. Bir dahaki sefere Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna liderinden İtalya Başbakanına imalı cevap: Savaş programını değiştirmeye çalışacağım
Vladimir Zelensky

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sabah saatlerinde görüşmek için sözleştiklerini ancak Ukraynalı liderle bu görüşmeyi yapamadıklarını belirtti.

İTALYA BAŞBAKANINA GÖNDERME

Bu sözlere Ukrayna lideri sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmalı bir dil kullanan Zelensky, "Bugün ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Bir dahaki sefere Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım. Ukrayna halkı için savaşmaya devam ediyor" dedi.

ZELENSKY'NİN DURUMUNU ANLATTI

Mario Draghi
Mario Draghi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi veren Draghi, şunları aktarmıştı:

  • Dünkü Konseye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. olmadı.

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