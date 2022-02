Ukrayna liderinden İtalya Başbakanına imalı cevap: Savaş programını değiştirmeye çalışacağım

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sabah saatlerinde görüşmek için sözleştiklerini ancak Ukraynalı liderle bu görüşmeyi yapamadıklarını belirtti.

İTALYA BAŞBAKANINA GÖNDERME

Bu sözlere Ukrayna lideri sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmalı bir dil kullanan Zelensky, "Bugün ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Bir dahaki sefere Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım. Ukrayna halkı için savaşmaya devam ediyor" dedi.

ZELENSKY'NİN DURUMUNU ANLATTI

Mario Draghi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi veren Draghi, şunları aktarmıştı:

Dünkü Konseye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. olmadı.

OYNAT 00:32 Kiev'den ayrılmak isteyen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halk, şehri terk etmek için tren garına akın etti.



İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü.



Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev'den Livov'a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi.









