Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 20 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 144 helikopter, 756 tank, 1976 zırhlı araç, 366 top, 122 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri, 1443 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 135 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

FOTOĞRAF 37 Ukrayna’nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler savaş hazırlığı yapmaya başladı. <br> Gönüllüler sabah 10'dan öğlen 1'e kadar arsasını kullanıma açan inşaat firmasının bahçesinde molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı. Kadın erkek demeden yüzlerce kişinin çalıştığı inşaat firmasına ait bahçede molotof kokteylleri ve patlayıcı düzenekler hazırlandı. Rus ordusu daha önce, Ukrayna’nın kuzeyinden ve ülkenin başkenti Kiev çevresinden çekildiğini açıklamıştı.<br> İşte gönüllü Ukrayna halkının gizli savaş hazırlığı Ukrayna'da gizli savaş hazırlığı Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusunun Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde konuşlanmaya devam ettiği, Luhansk bölgesinde ise saldırılarını sürdürdüğü belirtilmişti. Ukrayna halkı, Rusya saldırılarına karşı gizli savaş hazırlığı yapmaya başladı.

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FOTOĞRAF 9 Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary kentinde Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların izleri Rus güçlerinin Brovary şehrinden çekilmesiyle ortaya çıktı. Hava saldırılarına karşı evlerin bahçesine gizlenen Rus ordusuna ait tankların Ukrayna İnsansız Hava Araçları tarafından imha edildiği kaydedildi. Evlerin bahçelerine gizlenen Rus ordusuna ait tankların çoğu kullanılamaz hale gelirken, ağır saldırılar sonucu bazı tankların birçok parçasının farklı yerlere savrulduğu görüldü. Ukrayna ordusu tarafından evlerin bahçelerinde imha edilen tanklar havadan görüntülendi. Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi Ukrayna'nın Brovary kentinde, evlerin bahçelerine gizlenmesine rağmen Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları görüntülenirken, kentte saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldiği görüldü. BiP'te paylaş

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DÜNYA Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu