Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 20 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 144 helikopter, 756 tank, 1976 zırhlı araç, 366 top, 122 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri, 1443 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 135 insansız hava aracını da kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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Ukrayna’nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler savaş hazırlığı yapmaya başladı. <br>
Gönüllüler sabah 10'dan öğlen 1'e kadar arsasını kullanıma açan inşaat firmasının bahçesinde molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı.
Kadın erkek demeden yüzlerce kişinin çalıştığı inşaat firmasına ait bahçede molotof kokteylleri ve patlayıcı düzenekler hazırlandı.
Rus ordusu daha önce, Ukrayna’nın kuzeyinden ve ülkenin başkenti Kiev çevresinden çekildiğini açıklamıştı.<br>
İşte gönüllü Ukrayna halkının gizli savaş hazırlığı
Ukrayna'da gizli savaş hazırlığı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusunun Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde konuşlanmaya devam ettiği, Luhansk bölgesinde ise saldırılarını sürdürdüğü belirtilmişti. Ukrayna halkı, Rusya saldırılarına karşı gizli savaş hazırlığı yapmaya başladı.
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary kentinde Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Çatışmaların izleri Rus güçlerinin Brovary şehrinden çekilmesiyle ortaya çıktı.
Hava saldırılarına karşı evlerin bahçesine gizlenen Rus ordusuna ait tankların Ukrayna İnsansız Hava Araçları tarafından imha edildiği kaydedildi.
Evlerin bahçelerine gizlenen Rus ordusuna ait tankların çoğu kullanılamaz hale gelirken, ağır saldırılar sonucu bazı tankların birçok parçasının farklı yerlere savrulduğu görüldü.
Ukrayna ordusu tarafından evlerin bahçelerinde imha edilen tanklar havadan görüntülendi.
Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Ukrayna'nın Brovary kentinde, evlerin bahçelerine gizlenmesine rağmen Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları görüntülenirken, kentte saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldiği görüldü.
DÜNYA
Rusya'nın en büyük kaybı: Putin'e yakınlığı ile biliniyordu
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Rusya'nın Ukrayna savaşına ilişkin askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırılması dünya basınında geniş yer aldı.
İddialara göre, planların sızdırılmasına öfkelenen Rusya Devlet başkanı Putin yakın çevresine bir cadı avı başlattı.
Rus lider planları sızdıran 'suçluları' arıyor.
Rusya'dan ismi açıklanmayan kaynaklar, üst düzey generallerinin ve seçkin kişilerin bile hedefte olduğunu belirtti.<br>
BİR NUMARADA SERGEY ŞOYGU VAR<br><br>Putin'in şüphelendiği isimler arasında Ukrayna Savaşı'ndaki askeri operasyonlardan sorumlu olan isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir numarada yer alıyor.
POZU OLAY OLDU<br><br>Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz vermesi şüpheleri daha da artırdı.
GENELKURMAY BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINABİLİR<br><br><br>Putin'in öfkesinin bir başka hedefi de yakında görevden alınabileceği konuşulan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Rus genelkurmay başkanı Valery Gerasimov ve başkan yardımcısı Igor Kostyukov var.<br>
KAYIPLARIN SORUMLUSU<br><br>Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u savaş alanında verdiği kayıplardan daha çok askeri donanım kayıplarıyla ilgili suçladığı iddia ediliyor.
İSTİHBARAT TEŞKİLATINA DA ÖFKELİ<br><br>Rusya'nın zayıf istihbarat nedeniyle savaşta ağır kayıplar verdiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanı Putin'in istihbarat teşkilatına kızgın olduğu uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor.
LİSTENİN ÜST SIRALARINDA<br><br>Bu da Rusya Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'u şüpheli listesinde üst sıralara taşıyor.
İŞGALDEKİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ PLANLARIN SIZDIRILMASI<br><br>Dailmail Gazetesi'nde yer alan habere göre Putin, Rusya'nın işgaldeki başarısızlığını, çok sayıda askerin ve Rus generalin hayatını kaybetmesini sızdırılan planlara bağlıyor.
ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının, Rus ordusunun her hamlesini biliyor gibi görünmesi sızıntı iddialarını kuvvetlendiriyor.
Rus güvenlik uzmanı Andrei Soldatov, Rusya'da köstebek avının başladığını belirtti.
Rusya'nın askeri planlarının sızması sonrası 'cadı avı' başladı: İşte Putin'in şüpheli listesi
Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın çevresine bile temkinli davranmasına neden olduğu ileri sürüldü. Batı medyası Rus liderin, 'cadı avı' başlattığını belirtti. İşte Putin'in şüpheli listesi...