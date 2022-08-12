Dünya Ukrayna savaşını canlı yayında protesto eden Rus gazeteci ev hapsine alındı
ASYA

Ukrayna savaşını canlı yayında protesto eden Rus gazeteci ev hapsine alındı

yapılan açıklamada, eski Rus devlet televizyonu editörü Marina Ovsyannikova'yı Temmuz ayında savaş karşıtı protestosuyla ilgili yargılanmayı beklemesi için iki ay boyunca ev hapsinde tutulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna savaşını canlı yayında protesto eden Rus gazeteci ev hapsine alındı
Rus Haberci Ovsyannikova

Açıklamaya göre Ovsyannikova, Rus ordusu hakkında sahte haberler yaymakla suçlandı ve 9 Ekim'e kadar ev hapsine alındı.

Ovsyannikova'nın yargılandığı suç Rus yasalarına göre 10 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir.

Daha önce Rus devlet televizyonu Channel One'da editör olarak çalışan Ovsyannikova, Mart ayında canlı yayın sırasında Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı dramatik bir tavır aldı ve stüdyoya girip bir haber spikerinin arkasında "SAVAŞA HAYIR" diye bağırmıştı

Daha önce cnn'e, Rusya Günü'nde yayınladığı Facebook gönderisinde orduyu “itibarsızlaştırdığı” iddiası da dahil olmak üzere, savaş karşıtı ifadeleri için toplam 120.000 ruble (yaklaşık 1.970 $) tutarında üç ayrı para cezası aldığını söyledi.

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